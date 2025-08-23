Argentina: Milei en su peor momento

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue la voz que salió al cruce de un caso que está siendo investigado por la Justicia.

"Partamos de la base de que conozco a Milei hace muchos años, y a su hermana, que está siendo atacada de una forma salvaje e injusta. Yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos", dijo.

El ministro aventuró que el caso "es algo armado" y, en pleno desarrollo de la campaña electoral -en octubre hay elecciones legislativas-, enfatizó que el Gobierno "no le teme a la Justicia". "Casualmente, quieren destruir la credibilidad que tiene Milei en la gente. Los conozco hace muchos años, sobre todo a Javier, no tengo la menor duda: así como algunos se abrazaban a las cajas fuertes, al presidente Milei no le importa el dinero, le importan los temas económicos y del país. No es alguien que esté pensando en amasar una fortuna, como otros", remarcó el ministro.

Todo comenzó cuando aparecieron en la prensa audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), amigo personal y exabogado de Milei, que suele pasar horas en la residencia presidencial de Olivos.

Esos audios, que la Justicia está tratando de determinar si son veraces, aunque ya se realizaron numerosos allanamientos y se encontró dinero repartido meticulosamente en diversos sobres, acusan a Karina Milei -secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario- de cobrar coimas a proveedores de medicamentos de la Andis.

La investigación es portada de todos los medios de Argentina y una cuestión monocorde en las cadenas de TV y radios, mientras en las redes también se ha convertido en tendencia nacional.

"La Casa Rosada, como en el Titanic: una crisis inesperada para los Milei que dejó pequeños a los problemas de siempre", tituló LA NACION. "Escándalo de los audios: la 'sospecha fundada' que condujo al fiscal a abrir la investigación las presuntas coimas", dijo Clarín. "El gobierno quería sacarles presupuesto a los discapacitados mientras recibía coimas de los laboratorios", sostuvo el opositor Página 12.

La vicepresidenta Victoria Villarruel -enfrentada con Milei- comentó hoy que el país atraviesa "un momento difícil y bastante confuso". En la cúpula de La Libertad Avanza -el partido de Milei- admiten su inquietud por el eventual efecto que podría tener en las urnas el "affaire Spagnuolo".

Fuentes del Gobierno, citadas por la prensa, admiten "temor" a nuevas revelaciones de la causa judicial y los estrategas electorales están buscando una salida a la crisis, que cayó por sorpresa, pero aún no la encuentran.

"El Gobierno está internamente tranquilo, obviamente todo lo que ha tomado estado público y que ha generado todos estos cometarios y toda esta acción política desde nuestro punto de vista tiene que ver con un período electoral donde todo el mundo quiere sacar su partido contra un gobierno que cuenta con un apoyo popular importante", dijo Francos.

La Justicia sigue investigando.

Todo bajo secreto de sumario (ANSA).