Argentina: milei encabeza "Argentina Week" en Nueva York

La iniciativa, que se desarrolla en Manhattan y convoca a ejecutivos de fondos de inversión, bancos y grandes compañías interesados en oportunidades de negocio en Argentina, busca convertirse en una vitrina de su programa económico.

El presidente argentino, Javier Milei, viajó a Estados Unidos con su gabinete económico y varios gobernadores provinciales para presentar el rumbo económico del país ante inversores.

Según LA NACION, la agenda contempla paneles y reuniones privadas en sedes financieras de Nueva York.

La estrategia del gobierno busca posicionar a Argentina como un destino atractivo para el capital extranjero en sectores clave como la energía, la tecnología, la agroindustria y la salud.

De acuerdo con Infobae, más de 200 ejecutivos y dueños de empresas argentinas viajaron a Nueva York para participar en reuniones con inversores, con el objetivo de mostrar el potencial del país y reforzar la relación con los mercados internacionales.

Entre los participantes se encuentran representantes de grandes compañías y entidades empresariales argentinas, incluido el liderazgo de la UIA, la principal organización que representa al sector manufacturero del país. La presencia de industriales y ejecutivos del llamado "círculo rojo" empresarial refleja el intento de mostrar el respaldo del sector privado a las reformas económicas impulsadas por la administración de Milei, según reportó Infobae.

La gira económica también se desarrolla en un contexto internacional complejo. Según medios de prensa, Milei busca convencer a los inversores de que la recuperación económica argentina puede mantenerse incluso en medio de turbulencias globales, como el aumento del precio del petróleo y la volatilidad en los mercados emergentes provocada por el conflicto en Medio Oriente. El mandatario tiene previsto hablar ante ejecutivos e inversores en la nueva sede de JPMorgan Chase en Midtown Manhattan como parte de la agenda central de Argentina Week.

El respaldo político y económico de Estados Unidos también forma parte del mensaje que el gobierno argentino intenta transmitir a los mercados. De acuerdo con la prensa especializada, el gobierno de Trump expresó su apoyo a Milei y amplió la cooperación financiera con Argentina.

Ambos países firmaron recientemente un acuerdo de comercio e inversión para facilitar la entrada de capital estadounidense, incluso en sectores estratégicos como los minerales críticos.

Analistas destacan que la gira busca reinstalar a Argentina en el radar internacional. (ANSA).