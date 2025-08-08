Argentina: Milei enfrenta al Congreso por cadena nacional

Este mediodía el vocero presidencial, Manuel Adorni, sorprendió al anunciar un mensaje por la red nacional de medios de Milei para esta noche. "Amurallará el déficit cero y la política monetaria", afirmaron a LA NACION fuentes oficialistas.

El último viernes pasado por la noche, el mandatario vetó los aumentos en jubilaciones, una nueva moratoria previsional y la emergencia en discapacidad que había determinado el Poder Legislativo. "Tres vetos que implican frenar un gasto equivalente al 2,88% del PBI", dijo el Gobierno.

Esta semana, en la Cámara de Diputados, el oficialismo sufrió un nuevo golpe a su objetivo de mantener el superávit fiscal con la aprobación de proyectos que aumentan los salarios del sector pediátrico de la salud y refuerzan el financiamiento universitario.

Por otra parte, la oposición anuló varios decretos del ministro Federico Sturzenegger, titular de Desregulación y Transformación del Estado. Todas las iniciativas necesitan todavía ser aprobadas por el Senado para entrar en vigencia.

Los decretos que busca derogar la oposición incluyen la anulación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, cambios sobre entes nacionales para investigación en el agro, y en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Milei, según adelantos de la prensa, hará una explicación detallada de los motivos que lo llevaron a vetar los proyectos y ratificará su decisión de frenar otras medidas impulsadas por la oposición en el Congreso de la Nación, en caso de convertirse en ley. (ANSA).