Argentina: Milei intenta vender Aerolíneas Argentinas

Según adelantaron a ANSA fuentes de la Casa Rosada, sede de Gobierno, el ministerio de Economía pretende desprenderse del 51% de las acciones de la aerolínea de bandera.

Un remanente menor quedaría en manos del Estado, "y no es descabellado pensar que una porción del paquete accionario quede en manos de empleados de la compañía", acaso con participación sindical, plantean los informantes, que hablan de "un proyecto, en el mejor de los casos, a mediano plazo", tal vez para fines de año.

Aerolíneas Argentinas nació en 1949, cuando nacía el peronismo en Argentina de la mano del legendario líder Juan Domingo Perón, y no es la empresa del Estado argentino más grande, pero sí la más icónica. Realiza vuelos a más de 66 destinos nacionales e internacionales, en Sudamérica, el Caribe, América del Norte y Europa.

En el pasado, Aerolíneas Argentinas realizó vuelos a Oceanía, en un vuelo transpolar a través de la Antártida y a Sudáfrica. En 1979, la compañía se transformó en Sociedad del Estado, pero 11 años después, en 1990, el consorcio español Iberia se hizo cargo de la empresa, que cambió su razón social a Aerolíneas Argentinas S.A. En 2001, la nueva gestión incrementó la participación de funcionarios españoles, lo que terminó con el traspaso de la aerolínea al Grupo Marsans.

Pero, finalmente, en 2009, la empresa fue nacionalizada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner -la expresidenta está hoy en arresto domiciliario tras una condena por corrupción-, y regresó a manos del Estado argentino.

Fuentes del sector aeronáutico comentaron que Latam Airlines Group S.A., un holding de aerolíneas multinacional y la compañía aérea más grande de América Latina, podría ser uno de los interesados en adquirir Aerolíneas Argentinas.

También Avianca, nacida en Colombia, pero ahora una empresa global dueña también de GOL, es otra candidata a adquirir la empresa argentina, aunque las conversaciones aún están en un plano de informalidad.

La compañía controlada por el Estado lleva varios de ajustes, incluso antes de la llegada de Milei, y achicando su estructura, una política que le permitió volver a tener superávit operativo, pero también perder participación en el mercado.

Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en solo 4 años Aerolíneas Argentinas perdió 14 puntos de "share" en vuelos de cabotaje, capturados por empresas "low cost".

Según los últimos datos publicados por ANAC, Aerolíneas Argentinas transportó en 2025 al 19% de los pasajeros que tomaron vuelos internacionales. Esto representa una baja de 14 puntos porcentuales con relación al 2020, año en el que la empresa estatal llegó a tener una participación del 33%.

Aerolíneas Argentinas, que es patrocinador del seleccionado argentino de fútbol campeón del mundo, acaba de anunciar una operación especial de vuelos con motivo del Mundial que se jugará este año en Canadá, México y Estados Unidos. E incluirá servicios directos hacia las ciudades estadounidenses de Kansas y Dallas para acompañar al equipo de Lionel Messi, además de la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar en junio. (ANSA).