Argentina: Milei lanzó la campaña electoral en Buenos Aires

Milei encabezó en La Plata, capital bonaerense, el acto de su fuerza política, La Libertad Avanza, que llegó en la provincia a un trabajoso acuerdo con el partido PRO, del expresidente Mauricio Macri, para a Kicillof, a quien también llamó "tirano de aldea" y "alguien que no suma ni con un ábaco".

El presidente incluso vinculó la gestión del gobernador con el escándalo por los casos de fentanilo contaminado, que ya ha provocado al menos 96 muertes, dado que el juez que investiga la causa es hermano del ministro de Salud de la provincia.

"¿Les parece que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof?", se preguntó. "Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país", sostuvo.

Milei criticó en particular la decisión del gobernador Kicillof de desdoblar los comicios, para legisladores nacionales y provinciales, que atribuyó al temor a ser derrotado.

"Se disponen a jugar sucio. Están asustados. Es momento de meterse y sacarlos a patadas de una vez", y pidió a sus seguidores votar como un acto "de defensa personal, porque si no van a votar los que se benefician de este sistema putrefacto".

"Ya no se puede tapar el sol con las manos. La calle es tierra de nadie. La gente vive con miedo. Los chicos cada vez aprenden menos en las escuelas y son rehenes de sindicalistas", bramó el presidente.

"Quieren llevarnos a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte", concluyó Milei, que sostuvo que ahora la tarea es "romper las cadenas soviéticas que nos detuvieron atados todos estos años".

(ANSA).