Argentina: milei, nuevamente en Estados Unidos, viaje 16 a ese país

Con Trump, el ultraliberal se encontrará en Miami en una cumbre junto a otros 11 mandatarios latinoamericanos aliados de la Casa Blanca, y luego, en Nueva York, estará al frente de lo que se denomina "Argentina Week", una ronda para seducir a empresarios y captar inversiones y emprendimientos.

Este sábado en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf del consorcio del magnate, se celebraba una cumbre bajo el lema "Escudo de las Américas", encabezada por el presidente estadounidense.

Allí, además de Milei, asistían el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de República Dominicana, Luis Abinader; de Honduras, Nasry Asfura; de Guyana, Irfaan Ali; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También está presente el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo miércoles. No fueron invitados Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) y Gustavo Petro (Colombia), a distancia ideológica de Trump.

Por Washington, también están el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el asesor en seguridad nacional Stephen Miller, entre otros.

El presidente argentino está en Estados Unidos acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La comitiva planea viajar esta misma noche a Nueva York, donde se sumarán otros funcionarios del Gobierno.

La cita, convocada por Trump, pone foco en la seguridad regional, la migración ilegal y el combate al narcotráfico y concuerda con la renovada estrategia de la administración republicana hacia América Latina, a la que considera de una importancia central para sus intereses.

El encuentro ocurre dos días después de una cita militar —también en Miami— que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, mantuvo con pares de 15 países aliados de la región.

Según reportes de la prensa argentina, Hegseth reafirmó que la llamada "Doctrina Donroe" de la administración republicana (la enmienda Trump a la Doctrina Monroe de 1823) justifica ataques militares a narcotraficantes en América Latina e instó a "Ir a la ofensiva contra los narcoterroristas".

Tras su paso por Miami, Milei estará ante la tumba del Rebe Lubavitch, la que ya visitó en otras ocasiones, que es uno de sus referentes espirituales. Disertará el lunes en la Universidad Yeshiva, y por la noche participará de la gala anual de The Algemeiner, un diario neoyorquino que agasajará a personalidades que "Influyen positivamente en la vida judía".

El martes, en el marco de la "Argentina Week", Milei mantendrá un breve encuentro con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y luego dará un discurso en el que inaugurará formalmente el evento. Esa convocatoria contará con paneles estratégicos y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos y oportunidades de negocio en Argentina.

Estados Unidos podría dar un nuevo guiño a su aliado de las periferias. Fuentes de la Casa Rosada confiaron que "Es muy probable" que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viaje a Buenos Aires a pesar de la guerra en Irán y el miércoles 12 de marzo se encuentre con Milei.

Algo similar a lo del año pasado, cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, llegó a la Argentina justo en el marco del anuncio de las tarifas globales de Trump y a poco de las elecciones de medio término en Argentina. (ANSA).