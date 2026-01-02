Argentina: Milei reforma por decreto el servicio de inteligencia

El gobierno justificó la iniciativa en un comunicado que afirma que "los desafíos globales y el nuevo rol central de Argentina en el escenario mundial requieren un sistema de inteligencia moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos"

Sin embargo, la oposición destaca que algunas de las medidas incluidas en el decreto publicado este viernes en el Diario Oficial pueden ser herramientas que permitirán al gobierno ejercer un control discrecional sobre las actividades políticas sin tener que rendir cuentas al Parlamento

En particular, mencionaron los pasajes del decreto que establecen que "todas las actividades de inteligencia están cubiertas por el secreto profesional" y la autorización al personal de inteligencia a detener a personas "en el contexto de actividades de inteligencia, asistencia o solicitudes judiciales, o en la comisión de delitos flagrantes"

Según Agustín Rossi, exministro de Defensa y exjefe del Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, "el decreto establece una especie de policía secreta y refuerza la idea de un Estado represivo y oscuro, sin derechos ni garantías"

(ANSA)