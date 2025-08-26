Argentina: Milei rompe el silencio sobre coimas que salpican a su hermana

El líder ultraliberal compartió en su perfil de Instagram un comunicado de la distribuidora farmacéutica indicada por Spagnuolo como la principal beneficiaria de compras estatales por decenas de millones de dólares, con un sobreprecio del 8% presuntamente cobrado por la hermana del presidente, Karina Milei.

En el comunicado, la empresa Suizo-Argentina se declaró "plenamente a disposición de la justicia" y afirmó que "siempre ha actuado con pleno apego a la legalidad vigente".

El caso desencadenó una investigación judicial que ya ha ordenado 14 allanamientos y la incautación de los teléfonos de los principales sospechosos, y acaparó la atención mediática durante días.

El gobierno mantuvo un estricto silencio acerca del fondo de las acusaciones, sin siquiera negar la autenticidad de las grabaciones. La única medida oficial adoptada hasta la fecha ha sido la destitución preventiva de Spagnuolo, denunciando en un comunicado la "explotación política" del asunto por parte de la oposición.

El escándalo está sometiendo al gobierno a una fuerte presión a pocas semanas de dos importantes elecciones: las legislativas provinciales de Buenos Aires el 7 de septiembre y las elecciones nacionales de medio término el 10 de octubre.

(ANSA).