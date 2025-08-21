Argentina: Milei, una derrota y un triunfo legislativo

La votación finalizó con 160 votos a favor del oficialismo y sus aliados, 83 votos de la oposición y 6 abstenciones. Solo faltaron dos bancas a favor para alcanzar los dos tercios que exige la Constitución Nacional para insistir con una ley aprobada por el Congreso y dar el beneficio a los jubilados.

Con esta derrota, el oficialismo neutralizó también a la oposición en el Senado, que ya quedó fuera de juego.

La ley establecía un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y, por el otro, una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima a 110.000 pesos mensuales (US$110).

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma iba a implicar un costo fiscal de 0,32 puntos del PBI en lo que queda del año. Anualizada, esta cifra iba a elevarse a 0,78 del PBI.

En medio de duros debates, el diputado Miguel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal aunque anteriormente leal a Milei, cuestionó al Gobierno por su política de imponer decretos y vetos presidenciales en lugar de ampliar su base de sustentación política por medio del diálogo y la negociación.

“Hay una complejidad de parte del Gobierno de entender el proceso argentino”, sostuvo. “¿Quién va a venir a invertir en un país con un gobierno que solo piensa en gobernar por medio del veto y del DNU y pierde en institucionalidad? Nadie”, advirtió.

Por otra parte, la Cámara de Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la ley que declara la Emergencia en Discapacidad y ahora pasó al Senado para su tratamiento. La oposición consiguió reunir dos tercios de los votos de los presentes, el requisito que se necesitaba para avanzar en la insistencia de la ley vetada por Milei.

El proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad a nivel nacional lo hace por dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027. Plantea la regularización de pagos y la actualización de aranceles para los prestadores de servicios.

También propone una reforma en el sistema de pensiones no contributivas, refuerza el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y establece la obligatoriedad de cumplir con el cupo laboral destinado a personas con discapacidad.

En tanto, este miércoles se llevó adelante en las afueras del Congreso una nueva movilización, esta vez encabezada por familias que pidieron al Gobierno Nacional que deje de ajustar partidas en discapacidad.

Tras una vigilia que comenzó el martes bajo una lluvia torrencial en Plaza de Mayo en reclamo del rechazo legislativo a los vetos, familiares y personas con discapacidad se congregaron desde temprano con carteles que rezaban "No al ajuste en discapacidad", "no al veto" y "no es ayuda, son derechos".

