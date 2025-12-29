Argentina: Milei viajará a Londres en abril o mayo

Milei ofreció una entrevista al periódico británico The Telegraph. Si bien reiteró el reclamo histórico de Argentina sobre la soberanía de las Malvinas, aceptó que "el territorio solo debe ser devuelto a Argentina mediante negociaciones y cuando los isleños lo deseen". Para el presidente argentino, las malas relaciones con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago del Atlántico sur "pueden comprometer las transacciones comerciales y culturales" entre ambos países.

El periódico británico enfatizó que la "distensión" iniciada por Milei con Londres tiene "connotaciones tanto políticas como personales", y describe al presidente argentino como "un anglófilo convencido", que "exhibe un libro sobre Sir Mick Jagger en su despacho junto a la Constitución Argentina".

Durante la entrevista, el presidente argentino no descartó una reunión con el primer ministro laborista Keir Starmer: "¿Por qué no?", dijo, y expresó su disposición a una invitación para una visita de Estado a Argentina con el objetivo de "profundizar los lazos entre nuestras naciones de forma madura".

Según The Telegraph, Milei se mostró más efusivo al considerar una reunión presencial con el líder derechista Nigel Farage. "¡Por supuesto!", exclamó. (ANSA).