Argentina: Milei vuelve a la carga con la ley sobre la imputabilidad de los menores

El líder conservador retoma así una iniciativa controvertida que, durante su primer bienio, fue sistemáticamente rechazada por la oposición peronista.

Sin embargo, tras las elecciones intermedias de 2025, Milei cuenta con una mayoría reforzada, lo que aumenta las probabilidades de aprobación del proyecto.

A pesar de que Argentina es uno de los países latinoamericanos con las tasas de criminalidad más bajas, los sondeos de opinión reflejan un sólido apoyo popular a la propuesta, con un nivel de aprobación que ronda el 70% en las encuestas más recientes.

En la misma sesión extraordinaria, el gobierno también incluyó el proyecto de reforma laboral, una polémica modificación de la ley de protección de glaciares para facilitar el desarrollo del sector minero, y la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur (ANSA).