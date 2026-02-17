Argentina: minera canadiense invertirá US$ 18 millones

La compañía anunció los resultados de un exhaustivo estudio de recursos, que describió como "un proyecto que se ubicaría entre las cinco principales minas de cobre, oro y plata del mundo".

El gobierno de Javier Milei ya ha calificado el proyecto como "la mayor inversión extranjera directa en la historia argentina", y el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en X destacando las cifras.

Según informes, el proyecto está valorado en un total de US$ 18.000 millones, de los cuales US$ 7.000 millones se invertirán en la primera fase, prevista para 2030, con una producción promedio durante los primeros 25 años de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata. (ANSA).