Argentina. Minor anuncia una nueva propiedad en Argentina con el debut de su marca Antara en Ushuaia

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

Minor Hotels ha anunciado la firma de una nueva propiedad en Ushuaia (Argentina), el Anantara Ushuaia Patagonia Resort, que supondrá el debut de la marca de lujo Antara en la ciudad, cuya apertura está prevista para principios de 2028, según un comunicado.

En concreto, el acuerdo de gestión hotelera se realiza con Fideicomiso Urbanización Monte Susana, un grupo argentino conformado por dos socios con más de 20 años de experiencia en desarrollo inmobiliario.

Ubicado dentro del plan maestro Costa Susana de Ushuaia, y en proximidad al Parque Nacional Tierra del Fuego, el resort dispone de 60 habitaciones y suites, junto a un extenso spa, centro de bienestar, conceptos gastronómicos exclusivos y espacios para reuniones.

"Traer Anantara a Sudamérica es una prioridad clave para el Grupo, y estamos encantados de introducir nuestra marca en un entorno tan audaz, remoto e inspirador como Ushuaia", ha destacado el CEO de Minor Hotels y CEO del grupo Minor International, Dillip Rajakarier.

Para el consejero delegado de Minor Hotels Europa & Américas, Gonzalo Aguilar, el Anantara Ushuaia es "un paso importante" en la estrategia de crecimiento para las Américas y la realización de "una ambición largamente sostenida".

Sobre el destino, la compañía también ha destacado que, entre las atracciones cercanas, se incluyen estaciones de esquí, recorridos en el 'Tren del Fin del Mundo', cruceros de lujo hacia puertos antárticos y sudamericanos, y la exploración del Parque Nacional Tierra del Fuego.