Argentina: Muere médico cómplice de robo de bebés durante la dictadura

Bergés, excomisario de policía sentenciado varias veces por violaciones de derechos humanos, cumplía varias condenas, incluida cadena perpetua, bajo arresto domiciliario.

A lo largo de los años, fue condenado por tortura y otros delitos cometidos durante la represión.

Según investigaciones judiciales, el médico asistió partos en centros clandestinos de detención y participó en el secuestro de niños, que luego fueron entregados a familias afines a la dictadura militar.

Bergés murió sin cooperar jamás con la justicia.

No proporcionó información útil para reconstruir el destino de los bebés robados ni para identificar a las familias que los apropiaron y criaron como propios.

Según organizaciones de derechos humanos, en Argentina podrían ser hasta 300 las personas que, hoy adultas, fueron robadas al nacer durante la dictadura y se cree que son hijos e hijas de víctimas del régimen militar (ANSA).