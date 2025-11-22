Argentina muestra reservas sobre la decisión final de la COP30

Argentina planteó reservas a la declaración final de la COP30 de Belém este sábado, un texto aprobado por consenso y que omite mencionar una hoja de ruta para que todos los países abandonen las energías fósiles.

La decisión principal de la COP30, bautizada por la presidencia brasileña como "Mutirao mundial", una expresión indígena que alude al consenso, "debe ser interpretada en función de la legislación nacional", declaró Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de la cancillería.

La decisión "Mutirao" saluda el décimo aniversario del histórico Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y propone acelerar su implementación de forma "voluntaria".

El gobierno ultraliberal de Javier Milei se ha mostrado reticente a los acuerdos climáticos y su participación en la COP30 se mantuvo en el aire durante meses.

Argentina, avisó la representante de la cancillería, también considera que toda la parte de la declaración conocida como "género y clima" es confusa y no se siente vinculada por su lenguaje.

"El lenguaje aquí va más allá del lenguaje acordado" en citas previas para preparar esta COP30, alertó Saissac.

Argentina, el Vaticano o Irán pelearon en esta COP de la Amazonía por introducir una aclaración en todo el capítulo de género para descartar el lenguaje no binario.

Esas delegaciones buscaban una mención específica, a pie de página, que aclarara que al hablar de género, los casi 200 países presentes se referían a "hombres y mujeres".

La declaración final adopta un "plan de acción" entre 2026 y 2034 para monitorear el impacto específico "entre mujeres y chicas", en particular de pueblos indígenas, del cambio climático.

Ese documento final no incluye ninguna aclaración sobre género a pie de página, comprobó la AFP.

Las decisiones de las conferencias de partes (COP) de la ONU son vinculantes de acuerdo al derecho internacional, aunque el grado de obligación es objeto de disputas entre los países miembros.

