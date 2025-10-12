Argentina no deslumbra, pero cumple: 2-0 a México y a semifinales del Mundial Sub-20

Con una actuación sólida, aunque sin avasallar ni desplegar un juego brillante, la Argentina dio un paso firme hacia su séptima estrella en un Mundial Sub-20 al imponerse 2-0 a México este sábado en Santiago, en los cuartos de final de Chile 2025.

La apertura del marcador llegó temprano, a los 9 minutos, obra del delantero Maher Carrizo, que definió con precisión al aprovechar un rebote del golero Emmanuel Ochoa.

El 2-0 apareció a los 56' en una corrida por el centro del campo de Mateo Silvetti ante la pasividad de la pareja de centrales aztecas.

Ahora la Argentina de Diego Placente, campeón juvenil como jugador en Malasia 1997, se medirá con Colombia, el miércoles en Santiago, en busca del pase a la final del Mundial de Chile 2025.

Las acciones en el Estadio Nacional, al que acudieron 25.232 espectadores en una noche fría en Santiago, se inclinaron a favor de la Albiceleste, que hizo un poco más al imponerse con eficacia y precisión.

Con un planteamiento táctico impecable, controló al milímetro al habilidoso Gilberto Mora, la gran esperanza del balompié mexicano, mientras el Tri careció de amplitud y potencia ofensiva para generar peligro frente a la defensa sudamericana.

