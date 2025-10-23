Argentina nombra a secretario de Finanzas Quirno como canciller

(Agrega cita, información)

BUENOS AIRES, 23 oct (Reuters) - Argentina nombró al actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, como canciller en reemplazo de Gerardo Werthein, quien dejará su cargo el 27 de octubre, informó el jueves la oficina de prensa de Presidencia en un comunicado.

El nuevo canciller asumirá su cargo un día después de los comicios legislativos de Argentina, cuando se esperan otros cambios en el Gabinete de Gobierno, que atraviesa un trance por las dificultades financieras del país.

"Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos", dijo la oficina de la Presidencia.

El funcionario es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Fue designado secretario de Finanzas después de una larga trayectoria en el sector financiero internacional, especialmente como director para Latinoamérica del JP Morgan, en Nueva York.

Milei destacó el trabajo de Werthein, junto al de otros funcionarios del Gobierno, para alcanzar "el mayor acuerdo bilateral" con Estados Unidos, con quien el país acordó un intercambio de monedas por US$20.000 millones.

"Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al presidente Milei por la confianza", dijo Quirno en su cuenta de X.

