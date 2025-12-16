Argentina: Nueva política cambiaria para acumular reservas

"Tras superar eficazmente el período de incertidumbre electoral, se dan las condiciones para avanzar a una nueva fase del programa monetario. Esta etapa aborda circunstancias favorables para el crecimiento, la remonetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales", declaró el Banco Central en un comunicado.

La acumulación de reservas internacionales sirve para garantizar el pago de los vencimientos de la deuda argentina el próximo año.

En abril, uno de los requisitos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al presidente ultraliberal Javier Milei para un préstamo de US$20.000 millones fue acordar un programa de acumulación de reservas.

Este año terminará sin haber cumplido con este compromiso, y el gobierno está negociando una exención con el FMI para evitar sanciones. (ANSA).