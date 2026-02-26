Argentina: nuevo caso de gripe aviar

El foco fue detectado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en un establecimiento avícola de la localidad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Este caso se suma al registrado previamente en Ranchos, también en el principal distrito productivo del país.

La reaparición del virus vuelve a poner en tensión un sector que genera más de US$200 millones anuales. El producto más afectado es la carne aviar fresca, que enfrenta restricciones en alrededor de 40 mercados internacionales, entre ellos China, principal comprador del pollo argentino.

El antecedente más cercano se remonta a 2023, cuando la detección del primer foco en aves comerciales provocó que Argentina perdiera su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena ante la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA). Esa situación obligó entonces a suspender las exportaciones hacia destinos que exigen certificación sanitaria plena.

Sin embargo, el impacto actual es menor que el de los episodios de 2023 y 2025. Gracias a negociaciones sanitarias previas, Argentina mantiene habilitados más de 35 destinos bajo esquemas de regionalización y compartimentación, lo que representa una reducción cercana al 47% respecto de cierres anteriores. En 2025, las exportaciones del sector alcanzaron 169.000 toneladas por un valor de US$218 millones.

Tras la detección en Lobos, el SENASA activó su plan de contingencia, que incluye la interdicción del establecimiento afectado, el despoblamiento sanitario de las aves, tareas de limpieza y desinfección, y la delimitación de una zona de control con monitoreo epidemiológico intensivo y restricciones de movimiento.

Si no se registran nuevos brotes y transcurren 28 días desde el sacrificio sanitario y la desinfección, Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre de la enfermedad ante la OMSA.

Mientras tanto, el mercado interno continúa operando con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite a las personas por el consumo de carne de pollo ni de huevos.

El escenario regional agrega presión. El gobierno de Uruguay declaró la emergencia sanitaria nacional tras confirmar casos de influenza aviar primero en aves silvestres y luego en un establecimiento productivo. (ANSA).