Argentina: Nuevos allanamientos en la AFA

Fue por orden de la justicia federal, en el marco de una investigación vinculada con presunta malversación de fondos y apropiación indebida de aportes previsionales que salpican a la entidad.

Según medios de prensa locales, la medida está relacionada con el pago de US$42 millones realizado a cuentas de bancos estadounidenses por la sociedad "TourProdEnter" perteneciente a Faroni, constituida en agosto de 2021 en Florida, Estados Unidos.

La misma se encarga de gestionar los ingresos de la AFA fuera del país, administrar pagos internacionales, cubrir gastos logísticos y remitir los excedentes a la entidad.

Los mismos medios apuntan a cuatro sociedades "fantasma" con residencia fiscal en Miami y afirman que una de ellas, la perteneciente a Faraoni, habría pagado más de US$16 millones con fondos de la AFA por la compra, mantenimiento o uso de aviones privados, yates, residencias y automóviles de lujo, caballos de equitación, servicios de peluquería y entradas VIP para teatros.

Son tres las investigaciones que lleva adelante la magistratura contra el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, imputados en una relacionada con la retención indebida de aportes previsionales por un monto cercano a los US$13 millones.

En el marco de esa investigación, la justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil de las cuentas de Tapia y Toviggino, así como los de los restantes miembros de la comisión directiva: el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

Otra causa investiga el rol de los dirigentes en supuestas maniobras de lavado de dinero a través de la sociedad "Sur Finanzas", del empresario Ariel Vallejos.

En relación con el supuesto desvío de US$42 millones a través de "TourProdEnter", la AFA respondió con un comunicado en el que volvió a apuntar a una "campaña de difamación".

En el mismo, expresó su "enérgico rechazo" a las denuncias y recordó que tanto la justicia argentina como la estadounidense analizaron la relación contractual entre la entidad y la empresa "sin que se detectaran irregularidades".

También destacó que la causa judicial iniciada en Argentina, vinculada al patrocinio y la organización de partidos amistosos de la selección argentina, "concluyó con el sobreseimiento" de la institución y de su presidente Tapia y que el expediente quedó cerrado definitivamente el año pasado, a pesar de lo cual "las acusaciones siguieron circulando en espacios mediáticos".

En ese sentido, la AFA apuntó contra el empresario Guillermo Tofoni, a quien acusó de promover nuevas acciones judiciales y campañas públicas tras fallos adversos y el cual —recordó— contó con el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y con el acompañamiento de sectores de la prensa, "con el objetivo de generar un clima de deslegitimación institucional".

La entidad invitó a los medios de comunicación a verificar fuentes y fallos judiciales y advirtió sobre la responsabilidad de informar con veracidad porque "la sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada" al recordar que "las operaciones mediáticas suelen quedar expuestas con el paso del tiempo", al apuntar a una supuesta maniobra del gobierno de Javier Milei.

El presidente argentino, cercado por la crisis que azota a gran parte de la población como consecuencia de sus medidas económicas, pretende dar un golpe de efecto encarcelando a Tapia, indican distintas fuentes.

La idea —explican— es lograrlo en los primeros meses de 2026 porque el 11 de junio se pondrá en marcha el Mundial en el que Argentina defenderá la corona conquistada en Qatar 2022 y hacerlo cerca de esa fecha podría traer aparejada una sanción por parte de la FIFA.

La puja entre la AFA y el gobierno, según algunos analistas, estalló cuando Milei consideró que fue desde el entorno de la entidad (a través de un medio de prensa cuya propiedad fue atribuida a Toviggino) que partió una denuncia contra él y contra su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por un escándalo de sobornos relacionados con los fondos de la hoy disuelta Agencia Nacional de Discapacidad, que también es investigado por la justicia.

El denominado "AFAGate" estaría vinculado a la necesidad de debilitar a la entidad (fortalecida tras la obtención de la Copa del Mundo, pero cuestionada por polémicas decisiones) para avanzar con el proyecto hasta ahora resistido por los clubes que la integran de convertirlos en sociedades anónimas deportivas (SAD).

Un viejo anhelo que no pudo llevar a la práctica el ex presidente Mauricio Macri, que hoy encarna Milei y que comenzó a tomar forma con el desembarco en Estudiantes de La Plata (flamante campeón del Torneo Clausura) del empresario estadounidense Foster Gillett y del mencionado Tofoni, ambos imputados por "lavado de dinero" también por la justicia argentina.

En ese caso, la magistratura apunta a algunas transferencias en el pasado mercado de pases del fútbol argentino, entre ellas la del mediocampista Cristian Medina a Estudiantes de La Plata desde Boca Jrs, cuya cláusula de rescisión de US$15 millones habría sido saldada desde una cuenta personal de Gillet, algo que el reglamento de la FIFA prohíbe.

Por esas sospechas, la justicia argentina dispuso hace algunos días el levantamiento del secreto fiscal de las cuentas del empresario estadounidense y de Tofoni, su apoderado en el país, así como del secreto bancario de los clubes Estudiantes de La Plata y Boca Jrs, hoy presidido por el ex astro Juan Román Riquelme, uno de los más férreos opositores al desembarco de las SAD y de que los clubes sigan siendo sociedades sin fines de lucro.

Gillet fue propietario del club inglés Liverpool, que adquirió en unos US$670 millones en 2007 y del que se desprendió tres años más tarde dejándolo inmerso en una crisis financiera y deportiva sin precedentes, tal como sucedió con el uruguayo Rampla Juniors, que tras su paso corrió la misma suerte y sufrió su primer descenso histórico a la tercera división. (ANSA).