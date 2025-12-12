Argentina oficializa reducción impuesto a exportaciones de granos y sus derivados

BUENOS AIRES, 12 dic (Reuters) - El Gobierno argentino oficializó el viernes un recorte en los impuestos a las exportaciones de granos y sus derivados que había sido anunciada hace tres días por el ministro de Economía, generando entusiasmo entre los agricultores del exportador mundial clave de alimentos.

Tras la publicación el viernes del decreto en el Boletín Oficial argentino, las exportaciones de granos de soja pasaron a tener una tasa del 24%, desde el 26% previo, y las de aceite y harina de soja una del 22,5%, desde el 24,5% anterior.

En el caso del maíz y el trigo, el impuesto a las exportaciones de ambos productos ahora es del 8,5% y el 7,5%, respectivamente, desde el 9,5% previo.

Los objetivos del Gobierno "exigen la adopción de medidas que permitan optimizar el uso de los recursos del Estado para acompañar el programa de estabilización macroeconómica", señaló el decreto firmado por el presidente argentino Javier Milei.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz. El anuncio del Gobierno el martes fue celebrado por las principales asociaciones rurales, mientras que analistas dijeron que no esperaban que la medida tuviera mayor impacto en operaciones comerciales inmediatas.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)