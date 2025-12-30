Argentina: Ola de calor extremo, alerta naranja en Buenos Aires

El fenómeno impacta especialmente en la zona central del país, con la Ciudad de Buenos Aires en el centro de las miradas por los picos térmicos previstos

Durante la jornada del lunes, el termómetro marcó cifras fuera de lo común en la ciudad, donde permanece vigente una alerta naranja por calor extremo que afecta a millones de habitantes

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa una semana marcada por máximas que superan los valores habituales para esta época. De hecho, para la jornada de hoy, se espera que el mercurio ascienda hasta los 37 °C, sin posibilidad de precipitaciones

Las condiciones lejos están de mejorar para el miércoles, puesto que se prevé que el mercurio alcance los 38 °C, con una mínima de 27 °C, manteniéndose la tendencia de cielos parcialmente despejados y sin lluvias. Sin embargo, la sensación térmica puede ser aún más alta

La emisión de la alerta naranja abarca a toda la región metropolitana y se extiende a varias comunas de la ciudad, de acuerdo con los mapas oficiales. Esta advertencia implica riesgos para la salud, especialmente para personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas

La persistencia de aire muy cálido genera anomalías térmicas destacadas, que se diferencian claramente de otros episodios habituales del verano

El pronóstico anticipa varios días consecutivos con temperaturas máximas por encima de los 37 grados, sin probabilidad de lluvias

La ola de calor no solo afecta a la Ciudad. Las provincias de Córdoba (centro), Entre Ríos (litoral), el oeste de Buenos Aires, Santa Fe (litoral) y La Pampa (centro) aparecen señaladas como las regiones con mayor impacto

El fenómeno se concentra con mayor intensidad sobre la franja central del país, donde no solo se registran valores superiores a los promedios normales, sino que se alcanzan marcas consideradas extremas para esta época del año. El mapa nacional de alertas emitido el lunes por la tarde muestra extensas áreas en color amarillo y naranja, con el foco puesto en el centro del territorio y algunas zonas del sur y oeste

El fenómeno se ve potenciado por una combinación de factores meteorológicos. Entre ellos, destaca la presencia de cielos mayormente despejados, que favorecen una mayor radiación solar y limitan el descenso térmico nocturno, y una circulación predominante de vientos del norte, que transporta aire cálido hacia el centro del país. Esta conjunción de elementos potencia el ascenso de las temperaturas y genera un escenario propicio para valores térmicos muy elevados

Las previsiones para el inicio de 2026 muestran que el calor continuará afectando a la región, aunque con cierto alivio a partir del jueves 1 de enero. El pronóstico para esa jornada indica una máxima de 30 °C y una mínima de 19 °C en la Ciudad de Buenos Aires

El viernes 2 y el sábado 3, se mantendrán máximas entre los 28 °C y 31 °C, con mínimas que oscilarán entre 18 °C y 22 °C

Hasta el domingo 4, las condiciones se mantendrán estables, con escasas probabilidades de lluvias y cielos parcialmente nublados

El impacto del calor extremo se siente tanto en la vida cotidiana como en la infraestructura urbana. Las autoridades recomiendan extremar los cuidados, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y mantenerse bien hidratados. La alerta naranja continúa vigente en la ciudad y el Conurbano de Buenos Aires. (ANSA)