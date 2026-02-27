Argentina: otra ley Milei aprobada, baja a 14 años la imputabilidad de delitos

La aprobación se dio con 44 votos a favor y 27 en contra. El proyecto impulsado por la Casa Rosada contó con el apoyo de la oposición dialoguista y el rechazo del kirchnerismo (peronismo, centro-izquierda).

Tras la votación, el Senado pasó a discutir la reforma laboral que el gobierno de Milei también pretende tener sancionada antes del próximo domingo, cuando el presidente dicte su discurso del estado del país en el Congreso.

La jornada legislativa de hoy también estuvo enmarcada por bataholas, protestas, represión policial y detenciones -al menos tres- en las afueras del parlamento.

"El que mata no se puede ir a su casa como si nada", afirmó hoy la senadora del partido de Milei, Patricia Bullrich, al justificar la iniciativa oficial en el Congreso. "Con esta ley la Justicia va a poder volver a mirar a las víctimas a los ojos.

Hoy votamos contra los que hacen héroes a los presos", añadió en su encendido discurso.

Luego, Bullrich, exministra de Seguridad, pidió en el recinto un minuto de silencio "por las víctimas que no tuvieron justicia".

Si bien el principal cambio que aplica la normativa es bajar la edad de imputabilidad de 14 a los 14 años, la iniciativa del Gobierno ultraliberal crea todo un nuevo régimen penal para los menores de edad en el que se contempla una batería de medidas procesales que van más allá de la detención de los sentenciados.

Ahora, los jueces podrán optar por castigos que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando el o los delitos tengan penas de hasta 3 años de prisión.

La pena máxima posible será de 15 años aun cuando la escala penal o la suma de penas, por el concurso de varios delitos, sea superior. La privación de la libertad se aplicará solo en delitos graves, como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual. La ley prohíbe, en tanto, la sentencia a reclusión y prisión perpetuas.

En los casos en que el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.

Uno de los más enérgicos contra del proyecto fue el senador opositor Gerardo Zamora (Frente Cívico), quien acusó al Gobierno de tomar el camino fácil de apelar al agravamiento de penas para mostrarse como una administración reformista. "Otra ley exitosa para mostrar que se están haciendo reformas. Está bien, pero a veces estas cosas atentan contra cualquier vestigio de consenso social en un tema delicado como este", dijo y sostuvo que la norma era "inconstitucional" porque "arrasa con facultades de las provincias", además de aumentarles los gastos a los distritos.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) difundió un informe mientras el Senado debatía el proyecto que desdice los argumentos oficiales y demuestra que "los menores que delinquen no son un peligro social". Ese reporte indica que, de los menores en prisión en Argentina, el 57,1% corresponde a delitos contra la propiedad.

En el detalle específico, el robo concentra el 49,8% de los casos. Mientras que los homicidios representan solo el 6,7% del total y los delitos contra la integridad sexual el 7,5%. (ANSA).