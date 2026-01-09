Argentina paga US$ 4.300 millones a tenedores de bonos y cumple plazo crítico

BUENOS AIRES, 9 ene (Reuters) - Argentina pagó el viernes US$4.300 millones a tenedores de sus bonos soberanos, informó una fuente del Ministerio de Economía, cumpliendo con el plazo del 9 de enero, en una medida destinada a restaurar la confianza de los inversores y recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito.

El pago, que cubrió tanto el capital como intereses, fue realizado por el banco central (BCRA) a pesar de algunas preocupaciones sobre el agotamiento de las reservas internacionales del país.

Aun así, los inversores esperaban en gran medida que Argentina cumpliera con su obligación y los bonos se negociaron con calma esta semana en una señal de confianza del mercado.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei busca enviar una señal contundente a los mercados, ya que los reembolsos a los tenedores de bonos y a los prestamistas multilaterales aumentan considerablemente este año.

El próximo pago considerable, de unos US$850 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), será en febrero.

Para ayudar a cubrir la deuda, las autoridades firmaron esta semana un acuerdo de recompra a un año, o repo, con seis bancos internacionales a una tasa del 7,4% anual en US$.

El banco central dijo que utilizó bonos locales denominados en dólares con vencimiento en 2035 y 2038 (Bonares) como garantía.

Analistas afirman que también contribuyeron los ingresos provenientes de la privatización en diciembre de cuatro centrales hidroeléctricas por unos US$700 millones.

Argentina, un país con un largo historial de impagos, cuya última cesación de pago fue en 2020, enfrenta la presión de los mercados y del FMI para reconstruir sus reservas como condición para recuperar el acceso al mercado.

Si bien el riesgo país se mantiene alto, ha caído drásticamente a alrededor de 560 puntos básicos.

Los inversores ahora están atentos para ver si los compromisos de enero reducirán aún más las primas de riesgo, lo que podría abrir la puerta al regreso de Argentina a los mercados internacionales.

"Ahora la atención se centra en la respuesta de los inversores una vez que se acrediten los fondos", dijo el economista Gustavo Ber, quien agregó que podría entrar en juego un posible "efecto de reinversión".

En diciembre, el banco central lanzó un programa para que la acumulación de reservas fuera más predecible, comprando dólares solo cuando la demanda de pesos era fuerte.

A principios de esta semana, el BCRA realizó su primera compra de dólares en nueve meses, obteniendo más de US$170 millones en el mercado cambiario.

