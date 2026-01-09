Argentina pagó a Estados Unidos dólares por swap de divisas: Bessent

BUENOS AIRES, 9 ene (Reuters) - Argentina pagó a Estados Unidos los dólares utilizados de un swap de divisas que proporcionó el año pasado al país sudamericano en un intento por estabilizar su economía, dijo el viernes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

"Me complace anunciar que reflejando su posición financiera fortalecida, Argentina ha pagado rápida y completamente su giro limitado en la facilidad de swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos", dijo Bessent en una publicación en X. (Reporte de Ryan Patrick Jones; Traducido por Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)