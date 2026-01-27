Argentina perfila 'riesgo país' hacia esperados 500 puntos básicos

BUENOS AIRES, 27 ene (Reuters) - El 'riesgo país' de Argentina se movía el martes en la zona cercana a los 500 puntos básicos, el nivel más bajo en casi ocho años, con lo que el Gobierno podría analizar el retorno a los mercados internacionales de crédito

La compra diaria de dólares por parte del banco central (BCRA), la firmeza en las paridades de los bonos soberanos y la firmeza política del presidente libertario Javier Milei se conjugan a favor de los mercados financieros, dicen analistas

El referencial del riesgo se ubicaba en las 515 unidades hacia las 1340 GMT, rompiendo en las últimas rondas una firme resistencia en los 550 puntos, proyectándose la tendencia hacia las 450 unidades, algo similar a lo que evidencia Ecuador

"Si bien la tasa del bono de Estados Unidos a 10 años es mayor a la que regía en la última emisión internacional de Argentina (2018), el hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuándo podría ser el turno de Argentina", comentó Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS

"Las tasas a las que colocó Ecuador, un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a ocho y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo, aunque seguimos bien de cerca los movimientos de mercado", acotó

La acumulación de reservas del BCRA será clave para que esa tasa, en una potencial salida al mercado internacional, sea la menor posible, coinciden los operadores

La autoridad monetaria acumula en enero compras por 1.019 millones de dólares, tras la adquisición de 39 millones en la víspera, lo que ubica a las reservas internacionales en los 45.740 millones de dólares como dato oficial provisorio

Esta situación encuentra respaldo en la emisión de obligaciones negociables corporativas, las altas tasas en pesos y la retracción en la demanda privada de dólares

Es "clave tener al riesgo país cercano a los 500 puntos básicos", remarcó el agente de liquidación y compensación Cohen

El peso mayorista perdía un 0,35% a 1.443 por dólar, con contratos a futuro tranquilos en las 1.478 unidades para finales de febrero

El Tesoro licitará este miércoles deuda en pesos para afrontar vencimientos por unos 9,4 billones de pesos, mediante cuatro papeles a tasa fija ('Lecap'), una letra ajustada por 'Tamar', otros cuatro bonos ajustables por inflación hasta 2028 y una última letra ligada al 'dollar linked', con la mirada en el 'rollover' y en la convalidación de tasas

En la bolsa, el índice accionario S&P Merval porteño ganaba un 1,2%, y la deuda pública extrabursátil estabilizaba precios en su preapertura

"El índice Merval se ubica en la zona de los 2.060 dólares, con oscilaciones entre los 1.900 y 2.100 puntos a la espera de nuevos catalizadores. Las acciones del sector bancario reflejan valuaciones exigentes en términos de 'valor libro', aunque se pueden beneficiar de una vuelta del optimismo", sostuvo Rava Bursátil

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)