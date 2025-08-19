Argentina: Pericia confirma nexo entre fentanilo contaminado y muertes

Lo informó el diario argentino LA NACION que publicó un extracto de los peritajes señalando que el cuadro clínico de infección vinculado a la presencia de microorganismos identificados en los viales elaborados por el laboratorio Hlb Pharma "constituye un agravante significativo del estado de salud de los pacientes" que "contribuyó a su fallecimiento".

El informe pericial confirmaría entonces la hipótesis inicial sobre la presunta responsabilidad del laboratorio farmacéutico, aunque al mismo tiempo el caso también adquiere fuertes tintes políticos vinculados al manejo del asunto por parte del Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que fue foco de acusaciones de la oposición por no suspender la licencia de HLB tras los informes iniciales. (ANSA).