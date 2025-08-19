Argentina: Pericia confirma nexo entre fentanilo contaminado y muertes
Establece que las bacterias son una “concausa”.
- 1 minuto de lectura'
Lo informó el diario argentino LA NACION que publicó un extracto de los peritajes señalando que el cuadro clínico de infección vinculado a la presencia de microorganismos identificados en los viales elaborados por el laboratorio Hlb Pharma "constituye un agravante significativo del estado de salud de los pacientes" que "contribuyó a su fallecimiento".
El informe pericial confirmaría entonces la hipótesis inicial sobre la presunta responsabilidad del laboratorio farmacéutico, aunque al mismo tiempo el caso también adquiere fuertes tintes políticos vinculados al manejo del asunto por parte del Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que fue foco de acusaciones de la oposición por no suspender la licencia de HLB tras los informes iniciales. (ANSA).
Otras noticias de Fentanilo Mortal
- 1
Sorpresivo giro: ¿Por qué las pantallas no te dejan dormir? La luz azul no tendría toda la culpa, admiten los expertos
- 2
El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
- 3
Consumo de cocaína y alta velocidad: giro en la causa por la muerte de un médico y el hijo de su esposa
- 4
Cinco pitbulls atacaron a un reconocido neurocirujano en Mendoza mientras corría