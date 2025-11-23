Argentina pierde 27-23 ante Inglaterra en su visita a Twickenham

Después de ganar en sus anteriores visitas de este mes a Gales y Escocia, Argentina no pudo sellar un tercer triunfo en su gira por Reino Unido y perdió 27-23 ante Inglaterra, este domingo en un test-match de rugby en Twickenham.

Después de que los ingleses se distanciaran 17-3 en la primera parte, en la segunda los Pumas plantaron batalla y llegaron a pisar los talones a su rival, que pudo evitar finalmente una remontada albiceleste.

Inglaterra termina así invicta su andadura en esta ventana de partidos internacionales de noviembre y eleva a 11 su número de partidos consecutivos ganados.

Antes de este triunfo, el resultado más destacado del mes para Inglaterra fue la victoria sobre los All Blacks neozelandeses (33-19), a los que superó por primera vez desde su victoria en semifinales del Mundial de Japón 2019.

