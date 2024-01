(Actualiza con detalles, información)

NUEVA YORK, 11 ene (Reuters) - Una jueza estadounidense dijo el jueves que Argentina ha tenido un tiempo suficiente para comprometer activos para embargar en el marco de una sentencia de 16.100 millones de dólares que adeuda en la causa vinculada a la expropiación de la petrolera YPF.

El fallo de la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska de Manhattan favorece al fondo Burford Capital, que había reclamado el derecho a embargar bienes a raíz de la sentencia del 15 de septiembre de 2023.

Preska dijo que Argentina ha tenido un "período de tiempo razonable" para comenzar a comprometer activos o buscar una apelación acelerada de la sentencia, pero que no ha hecho ninguna de las dos cosas.

Argentina y un abogado del país basado en Nueva York no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

La sentencia surgi√≥ de la decisi√≥n de Argentina en 2012 de apoderarse de una participaci√≥n del 51% en la petrolera YPF en manos de la espa√Īola Repsol sin licitar acciones en poder de inversionistas minoritarios.

Dos inversores recibieron los 16.100 millones de dólares y se espera que el fondo Burford Capital reciba el 35% y el 73% de sus respectivas indemnizaciones.

Preska había acordado no ejecutar la sentencia hasta que Argentina no hubiera comprometido activos antes del 10 de enero o solicitara una apelación acelerada antes del 30 de enero, lo que ocurriera primero.

La jueza dijo que la elección del mes pasado de Javier Milei como presidente no excusaba el retraso del país.

"En cada momento, la Rep√ļblica ha demostrado una aparente intenci√≥n de aprovechar la pr√°ctica de las mociones y la transici√≥n de las administraciones para eludir sus obligaciones en la sentencia definitiva y no hay pruebas de ning√ļn intento de pagar la sentencia definitiva", dijo Preska.

La jueza dijo que entendía que Argentina atravesaba "circunstancias económicas terribles", pero agregó que demostraba que el país "no ha tomado y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y no tiene un cronograma para hacerlo".

Burford y uno de sus abogados no respondieron de inmediato a un pedido de comentarios.