Argentina.- Plus Ultra volará a Buenos Aires (Argentina) a partir del 26 de mayo de 2026

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Plus Ultra Líneas Aéreas inaugurará su nueva ruta entre Madrid y Buenos Aires (Argentina) el próximo 26 de mayo de 2026 tras completar todos los trámites administrativos con las autoridades aeronáuticas.

La Subsecretaría de Transporte Aéreo de Argentina, dependiente del Ministerio de Economía, ha oficializado la autorización a la compañía aérea española al publicarla en el Boletín Oficial.

La decisión, basada en los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países, habilita a Plus Ultra para ofrecer servicios internacionales en la ruta Madrid-Buenos Aires-Madrid en vuelos de pasajeros y carga combinada.

Además, la última aprobación administrativa del Gobierno argentino sitúa a Plus Ultra en condiciones de ampliar la oferta aérea entre ambos países.

La compañía ya ha iniciado la comercialización de billetes para empezar a volar en mayo, inicialmente con dos frecuencias semanales, aumentando a cuatro a partir de julio.