Argentina.- Plus volará a Buenos Aires (Argentina) con dos frecuencias semanales a partir de la próxima primavera

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Plus Ultra Líneas Aéreas volará a Buenos Aires (Argentina) con dos frecuencias semanales a partir de la primavera de 2026, aumentando a cuatro vuelos a la semana a partir de julio. La inauguración de esta nueva ruta a Argentina forma parte del plan de expansión que contempla acabar 2025 con la incorporación de dos aviones Airbus A330 y el aumento de frecuencias en todos sus destinos. Así, la compañía tiene previsto que el séptimo avión de largo radio inicie su actividad este mismo mes de noviembre. Plus Ultra ya ha iniciado la venta de billetes a Argentina con el objetivo de empezar a volar en mayo, coincidiendo con el comienzo de la temporada alta. De esta forma, Buenos Aires se une a los 4 destinos regulares que opera la compañía en Latinoamérica, que son Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Caracas. Con la incorporación de Buenos Aires, Plus Ultra eleva a ocho sus rutas regulares. Actualmente sus aviones están presentes en 18 países de cuatro continentes a través de sus diferentes divisiones de negocio.

