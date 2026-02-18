Argentina: polémica por casamiento católico de pareja trans

La boda fue celebrada el 28 de enero en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, en Corrientes, unos 900 kilómetros al noreste de Buenos Aires, en la frontera con Uruguay y Brasil, entre Solange Ayala e Isaías Díaz Núñez, ambos personas transgénero, informó el portal Infobae.

La pareja, que lleva años de relación y cuenta con sus identidades de género vigentes bajo la Ley de Identidad de Género argentina, relató que el sacerdote que ofició la ceremonia aceptó casarlos porque, en términos biológicos, "somos un varón y una mujer".

Según dijo Ayala, siguieron el protocolo habitual y hasta firmaron la libreta de matrimonio con sus nombres actuales.

Sin embargo, el arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregáin, emitió un comunicado en el que aclaró que la ceremonia no contaba con su autorización y anunció que declararía nulo el matrimonio por falta de "validez canónica" conforme al Derecho Canónico de la Iglesia Católica.

El arzobispado también abrió un proceso disciplinario contra el sacerdote que ofició la boda.

La Iglesia Católica define el matrimonio sacramental como la unión entre un hombre y una mujer, y exige, además, que se cumplan ciertos requisitos formales —entre ellos, la presentación de documentación y el consentimiento, según las normas eclesiásticas— para que este sea considerado válido según su doctrina.

Este caso desencadenó un debate más amplio sobre la recepción de personas trans en los sacramentos católicos.

Mientras algunos fieles y activistas ven en el gesto inicial una apertura simbólica, las autoridades eclesiásticas provinciales sostienen que la omisión de formalidades y la interpretación de la identidad de género pueden generar confusión en la comunidad de fieles. (ANSA).