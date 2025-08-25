Argentina: Presuntas coimas, puja que llega al Congreso

La crisis, que mantiene al presidente Milei en estricto silencio, saltó de los misteriosos audios donde se denuncia la corrupción a la agenda del Congreso y someterá al Gobierno a una semana negra en Diputados.

En tanto, la Justicia avanza sobre las presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas atribuidas a Diego Spagnuolo −titular de Andis y ex abogado del presidente, que acaba de ser despedido de su cargo− que señalan a Eduardo "Lule" Menem -colaborador de Karina Milei- como articulador de un sistema de coimas con proveedores de medicamentos para el Estado. Este lunes la oposición trazó una ofensiva parlamentaria amplia: interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones; además de un pedido de informes al Poder Ejecutivo; y la creación de una comisión investigadora con facultades para citar a funcionarios y requerir documentación a organismos públicos.

"Lule" Menem fue el único que habló desde el oficialismo y definió como una "burda operación política del kirchnerismo" (peronismo, centroizquierda) la difusión de grabaciones clandestinas —aparentemente editadas— de conversaciones privadas obtenidas de manera ilegal, que lo involucrarían junto a Karina Milei.

"Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno", expresó el funcionario, a través de un posteo publicado en una cuenta de X a su nombre, en horas de la madrugada. El texto fue compartido luego en las cuentas oficiales de Javier Milei, del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de Karina Milei.

En tanto, el Poder Judicial ya avanza en la apertura y peritaje de los celulares secuestrados, la documentación y los sobres con dólares secuestrados que pertenecían al ex titular de Andis; al exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia Daniel Garbellini y a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, empresa sospechada de pagar coimas y prevendas.

Fuentes del gobierno dijeron a Clarín que no "hay ninguna chance" de que expulsen de la gestión a "Lule" Menem y sostienen que Spagnolo "tiene que explicar por qué mintió, si es que los audios son verídicos, y aclarar la situación".

Pero como trasfondo, un editorial del diario LA NACION advierte que Milei "está oficiando y mostrándose cada vez más como ministro de Economía que como Presidente, hasta imponerle al equipo económico algunas medidas, incluso contra la opinión del equipo que comanda el ministro Luis Caputo".

El periódico también sostiene que Karina Milei es hoy "una figura cada vez más horadada, primero por los heridos internos y externos que ha sumado, especialmente a lo largo de este año, durante la construcción política-electoral.

Luego, y más grave, por los dos serios escándalos de corrupción en los que ha quedado salpicada y que el Gobierno no ha logrado despejar: el caso de la criptomoneda US$LIBRA y los audios por supuestos pagos de coimas en compras de la Andis (ANSA).