Argentina: Primer recurso judicial contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor organización sindical de Argentina, presentó recursos de amparo ante la justicia con el objetivo de que se declare inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso la semana previa.

La reforma —formalmente conocida como Ley de Modernización Laboral y sancionada por el Congreso argentino el viernes anterior— introduce una serie de modificaciones al marco legal que regula las condiciones de trabajo en el país.

Para la CGT y otros grupos sindicales, la reforma representa un retroceso en los derechos laborales adquiridos, al violar garantías constitucionales y tratados internacionales.

El recurso presentado a la Justicia recuerda que la norma reduce los aportes a los mecanismos de seguridad social y prioriza acuerdos por empresa en lugar de convenios colectivos más amplios, lo que podría debilitar el poder de negociación de los trabajadores.

El gobierno de Milei, un economista ultraliberal, sostiene que la reforma facilitará la formalización del empleo, incentivará nuevas contrataciones y reducirá los litigios en materia laboral.

Mientras tanto, las protestas gremiales continúan en varias ciudades argentinas, con paros y marchas que buscan frenar la implementación de la ley antes de su promulgación definitiva.

