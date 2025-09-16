Argentina proyecta superávit fiscal primario de 1,5% del PBI, inflación 10,1% en 2026: presupuesto

Argentina proyecta superávit fiscal primario de 1,5% del PBI para 2026, según proyecto de ley

BUENOS AIRES, 15 sep (Reuters) -

Argentina terminará el 2026 con un superávit fiscal primario de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y del 0,3% en el resultado después del pago de deuda, según el proyecto de ley de presupuesto enviado el lunes por el presidente Javier Milei al Congreso.

El mandatario adelantó que el proyecto propone un aumento real de las partidas para pensionados del 5%, mientras que se incrementará un 17% el gasto en salud y 8% en educación.

"El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de Gobierno", dijo Milei en una transmisión por cadena nacional. "Es la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina", agregó.

Según una copia del proyecto, el Gobierno estimó que el tipo de cambio terminará el 2026 a 1423 pesos por dólar, mientras que la inflación se desacelerará a 10,1% anual desde el 24,5% en 2025.

La tercera economía más grande de América Latina crecerá 5% en 2026 después de expandirse 5,4% en 2025 mientras que registrará un déficit de su balanza comercial por US$5751 millones, por encima del rojo por US$2447 millones a fines de este año, según el proyecto de ley.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei logró reducir drásticamente la inflación desde más del 200% anual al 33% en agosto.

Sin embargo, la popularidad de su gobierno se ha visto afectada por el fuerte ajuste del gasto, lo que disparó incertidumbre sobre el resultado de las elecciones de medio término que se realizarán en octubre.

Milei, que cuenta con una minoría en ambas cámaras del Congreso, necesita ganar más bancas para aprobar las reformas económicas que impulsa, como cambios en el régimen tributario y laboral.

El clima inversor en los

mercados financieros

se tensó tras la reciente derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones provinciales de la provincia de

Buenos Aires

, que disparó una fuerte presión sobre el tipo de cambio y un aumento en el riesgo país.

Milei ha gobernado los primeros dos años de su gestión sin una ley de presupuesto.

(Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Jorge Otaola)