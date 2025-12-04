Argentina publicará viernes condiciones licitación para vía agroexportadora, en la que no podrá participar China: cámara

BUENOS AIRES, 4 dic (Reuters) - El Gobierno publicará el viernes los pliegos para la licitación del mantenimiento del río Paraná, la principal vía de salida de las exportaciones agrícolas de Argentina, dijo el jueves el presidente de la cámara de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC.

El titular de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, aseguró a Reuters que la concesión tendrá una duración de 25 años, llevará el dragado del Paraná a 40 pies de profundidad, desde los 34 pies actuales, y dejará afuera a China al no permitir la participación de empresas estatales de otros países.

CIARA-CEC participó de distintas mesas de consulta con privados, organizadas por el Gobierno libertario de Javier Milei, quien mantiene un fuerte alineamiento con Estados Unidos. Idígoras señaló que la licitación formal será anunciada a fines de diciembre y adjudicada en mayo.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja y el tercero de maíz. Más del 80% de los embarques de estos productos son embarcados sobre el río Paraná, a la altura de la ciudad de Rosario, desde donde navegan hacia el Océano Atlántico sur.

