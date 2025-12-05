Argentina quiere repetir fórmula del éxito tras conocer rivales en sorteo de Mundial 2026: DT Scaloni

BUENOS AIRES, 5 dic (Reuters) - El seleccionado de fútbol de Argentina buscará repetir la fórmula que lo llevó a consagrarse campeón en la Copa del Mundo de Qatar en 2022 tras conocer los rivales en el sorteo para la cita del año próximo, dijo el DT Lionel Scaloni.

"Vamos a dar el máximo e intentar hacer lo que hicimos en el último Mundial, que es dar todo lo que podemos, no dar una pelota por perdida. Eso es lo que vino haciendo esta selección, y después, que la pelota entre y no vaya para afuera", dijo Scaloni.

Argentina integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, mientras que en caso de pasar de ronda se cruzará en dieciseisavos de final con un equipo del Grupo H que lideran los fuertes seleccionados de España y Uruguay, además de Arabia Saudita y Cabo Verde.

"Como en 2022, decimos que no hay rival fácil, hay que jugar los partidos. Si después es ese grupo (el H), el cruce es difícil. Pero primero hay que pasar y después se verá", indicó Scaloni, que ingresó a la ceremonia con el trofeo en sus manos por ser el DT campeón.

Scaloni destacó además al conjunto de Argelia como "una buena selección con grandes jugadores" y a su director técnico Vladimir Petković, a quien tuvo cuando jugaba en la Lazio de Italia. "Lo conozco, es un gran entrenador".

"Austria hizo una gran eliminatoria y es difícil también. El más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado, si llegó por algo será", añadió el DT argentino.

Scaloni recordó al mencionar a Jordania que la "albiceleste" cayó en el debut ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar. "Tenemos esa experiencia, hay que jugarlo el partido".

En Buenos Aires, los hinchas se mostraron satisfechos con el sorteo.

"Me parece que es favorable, ¿no? Que no toque ninguna de las grandes potencias, ningún 'cuco', que no haya ningún europeo que no sea de los europeos fuertes. Me parece que está bueno para que, sobre todo los primeros partidos, la selección empiece a rodar un poco", dijo a Reuters TV Patricio Neira, un docente de 45 años.

Camila Coletti, una arquitecta de 32 años, coincidió con el análisis de Scaloni. "Me pareció accesible, solo que el Mundial pasado pensamos que lo teníamos ganado (el grupo) y con Arabia no nos fue bien. Hay que jugarlo".

