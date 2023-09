"La moral es alta con un equipo bien equilibrado entre jóvenes y veteranos", estimó Agustín Pichot, de 49 años, legendario medio scrum de Argentina con 71 selecciones, miembro del consejo de World Rugby y un observador experimentado del rugby mundial, en una entrevista con la AFP.

- ¿Cuál es tu pronóstico para la Copa del Mundo?

"Como aficionado, claramente Argentina tiene un buen equipo. Luego, Francia y Nueva Zelanda tienen equipos de alto nivel, y también veo bien a Sudáfrica. Hay muchos aspirantes".

- Desde la última Copa del Mundo, Argentina ha atravesado un periodo turbulento...

"En los últimos cuatro años, el rugby mundial ha experimentado muchos cambios, no todos positivos: han habido muchos problemas con las reglas, con la gobernanza y con las eliminatorias para los equipos más pequeños. Argentina tampoco ha escapado a todos estos cambios. En 2019, llegamos a la final del Super Rugby (Los Jaguares, nota del editor) y luego los jugadores tuvieron que irse... Clubes en Europa, donde jugaban jugadores argentinos, han sido puestos en liquidación en los últimos dos años. El rugby ha pasado por muchas crisis y Argentina ha intentado adaptarse. Los Pumas han obtenido muy buenos resultados, venciendo a Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. La moral está alta con un equipo bien equilibrado de jóvenes y veteranos. Mario Ledesma ha hecho un buen trabajo y Michael Cheika sigue en la misma línea, con su amplia experiencia en Mundiales".

- Muchos observadores consideran que Argentina tiene un cuadro favorable...

"El grupo es muy difícil, porque es un Mundial y siempre hay sorpresas. Argentina debería superar el grupo, pero no va a ser fácil".

- Algunos se sorprenden al ver que los 5 primeros equipos de la clasificación de World Rugby están en la misma parte de la tabla...

"Para mí las clasificaciones mundiales no funcionan, como he dicho una y otra vez, están mal diseñadas y son injustas. Italia juega contra equipos que están bien clasificados, mientras que otros no lo están (Italia está en el puesto 13 y juega el Torneo de las Seis Naciones, mientras que Georgia está en el 11). También es injusto debido al calendario internacional, en el que los mejores equipos juegan entre sí".

- Sin embargo, el rugby parece desarrollarse en nuevos países...

"No veo ningún cambio, es similar al de 2007, que fue el último más significativo y que ya estaba en Francia. La pregunta más interesante es: ¿qué se va a hacer por Chile y Uruguay en los próximos años para que alcancen el nivel de Australia?"

- ¿Cuál sería su Copa del Mundo ideal?

"24 equipos clasificados por regiones, como en el fútbol. Entonces el rugby sería verdaderamente global. ¿Cómo se explica que Brasil, donde se hicieron enormes inversiones entre 2016 y 2022, no haya podido clasificarse para el Mundial? Todos los recursos van a diez países".

- ¿Hay mucha expectación en Argentina por la campaña de los Pumas?

"El rugby no es como el fútbol, eso está claro, pero aquí hay una verdadera pasión y habrá muchos hinchas argentinos en el Mundial".

- Por último, ¿a qué jugadores seguirá más?

"¡Me atraen los pequeños como yo (risas)! Mateo Carreras, Dupont y Kolbe".

