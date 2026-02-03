Argentina: Reanudan juicio contra Cristina Kirchner

En la apertura de la etapa de cuestiones preliminares, la defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, presentó una serie de objeciones formales al proceso y anticipó que buscará la nulidad del juicio.

Según el diario Clarín, uno de los principales ejes de esa estrategia es cuestionar la validez de los testimonios de los denominados "arrepentidos", descritos por la defensa como una supuesta "estafa" que afectaría la integridad probatoria del expediente.

Fuentes judiciales citadas por el periódico La Nación indicaron que, además del planteo de nulidad, varias defensas de los cerca de 90 imputados buscarán objetar pruebas y excluir testigos antes de que comience la etapa de declaraciones indagatorias. En esta instancia preliminar, cada abogado dispone de un tiempo asignado para exponer sus argumentos ante el tribunal.

El juicio, que se desarrolla en modalidad mayormente virtual, se había detenido por la feria judicial de enero y se reanuda en un contexto en el que la expresidenta, de 72 años, todavía se recupera de un cuadro de salud que la llevó a ser internada a fines de 2025, según reportó La Nación.

Las audiencias de este martes marcan una nueva fase del proceso, con la defensa enfocada en planteos procesales que, de aceptarse, podrían modificar o incluso frenar el avance del debate de fondo. Los jueces del TOF 7 deberán resolver qué planteos admitir antes de avanzar con las indagatorias y con el resto de la prueba.

La causa "Cuadernos", que comenzó hace años y abarca a decenas de exfuncionarios y empresarios, continúa siendo uno de los procesos judiciales más extensos y seguidos de la historia reciente argentina.

Cristina Kirchner cumple en arresto domiciliario una condena previa a seis años de prisíon e inhabilitación política en otra causa anterior por corrupción en la obra pública.

