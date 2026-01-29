Argentina reduce impuestos a exportaciones de crudo convencional

BUENOS AIRES, 29 ene (Reuters) - Argentina bajó el jueves los impuestos a la exportación de petróleo convencional para aliviar las dificultades que atraviesa el sector por los altos costos y el agotamiento de yacimientos

La medida tiene lugar tras años en que el país ha dedicado sus esfuerzos a desarrollar la formación no convencional Vaca Muerta, actualmente la principal fuente de hidrocarburos de Argentina

En un decreto publicado en el boletín oficial, el Gobierno aumentó de US$45 a US$65 por barril el precio internacional considerado un piso para que las exportaciones convencionales paguen impuestos, que se calcularán en base a una fórmula específica que llegará a un máximo del 8% del valor exportado cuando el precio alcance los US$80

"La producción de hidrocarburos en el país, proveniente de yacimientos convencionales, atraviesa una situación compleja, producto del natural grado de agotamiento de los yacimientos, el incremento de los costos operativos y el impacto de las condiciones macroeconómicas internacionales", señaló el Gobierno en el decreto. (Reporte de Nicolás Misculin, editado por Lucila Sigal)