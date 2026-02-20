Argentina: reforma laboral, respaldo empresario, rechazo sindical

El proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado de la Nación Argentina para convertirse en ley, ya que los diputados eliminaron uno de sus artículos, el que reducía hasta el 50% los salarios de los trabajadores con licencia por enfermedad.

La reforma laboral forma parte del paquete de medidas económicas promovidas por el Gobierno para flexibilizar el mercado de trabajo y fomentar la formalización del empleo.

El portal Infobae recogió la satisfacción de las principales cámaras empresarias por la media sanción del proyecto, y su pedido para que reciba un rápido tratamiento en el Senado.

Los empresarios consideraron que la reforma introduce mayor previsibilidad en las relaciones laborales, incentivos para la contratación formal y cambios en los mecanismos de indemnización que —según sostienen— podrían reducir la litigiosidad.

También remarcaron que las modificaciones apuntan a modernizar normas que, a su juicio, desincentivan la creación de empleo en un contexto de alta informalidad.

En contraposición, el movimiento sindical argentino mostró un fuerte rechazo. La Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera más grande del país, cuestionó la iniciativa y advirtió que representa un retroceso en derechos laborales históricos. También la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) expresó su oposición.

Los sindicatos ya realizaron medidas de fuerza —este jueves hubo un paro nacional convocado por la CGT— y no descartan nuevas protestas frente al Congreso si el proyecto avanza en el Senado. Las centrales sindicales sostienen que los cambios podrían debilitar la protección frente a los despidos y precarizar las condiciones laborales. (ANSA).