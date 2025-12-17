Argentina: Reforma laboral ya se debate en el Senado

En el texto de la reforma, se redefine la base de cálculo indemnizatorio, excluyendo vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, y fija nuevos límites: el monto no podrá exceder tres veces el salario promedio del convenio correspondiente, con un piso equivalente al 67% de ese valor.

Esto reduce sustancialmente las indemnizaciones actuales por despidos.

Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones por despidos.

Ese fondo se financiará mediante un aporte obligatorio del 3% sobre las remuneraciones que sirven de base para los aportes patronales.

Hoy, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, dejó claro este miércoles que la iniciativa "va a aplicar para los nuevos" empleos y que las relaciones "anteriores tienen los derechos consagrados".

Las declaraciones del funcionario se dieron durante el inicio formal de la discusión de la ley en la Cámara alta, en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda.

Ambas son presididas por LA LIBERTAD AVANZA (LLA), a través de sus representantes Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, respectivamente.

El inicio al respecto estuvo marcado por la tensión, justamente entre la exministra de Seguridad, Bullrich y el senador peronista (centroizquierda) José Mayans, quien impugnó el procedimiento utilizado para conformar las comisiones, denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.

"Este proyecto nace torcido de entrada. Entonces, para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice: 'Tengo competencia', violando también el reglamento y la Constitución", manifestó Mayans al abrir el debate sobre la conformación de las comisiones.

"Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, bueno, va derecho al Poder Judicial esto, porque nace en forma torcida totalmente", añadió el senador peronista.

En ese contexto, mañana se espera una manifestación masiva en contra de la reforma laboral, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT, principal central obrera).

La manifestación está prevista en la emblemática Plaza de Mayo, donde se espera que se sumen también agrupaciones docentes y periodistas, dos sectores muy afectados también por las políticas de ajuste impulsadas por Milei. (ANSA).