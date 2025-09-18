Argentina registra superávit comercial de 1402 millones US$ en agosto

(Agrega información, detalles)

BUENOS AIRES, 18 sep (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) registró en agosto un saldo positivo de US$1402 millones, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato muy superior al esperado por el mercado.

Analistas consultados por Reuters proyectaron un superávit de US$800 millones para el octavo mes del año.

Según los datos del Indec, las exportaciones aumentaron un 16,4% a US$7865 millones y las importaciones treparon el 32,4% a US$6463 millones.

El sector energético, gracias a los aportes de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, aportó US$1056 millones en exportaciones mientras que importó productos por US$307 millones, lo que resultó en un superávit en su balanza comercial de casi US$750 millones.

La tercera economía más grande de América Latina registró una racha de 21 meses consecutivos de superávit desde la llegada del liberal Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023.

El ingreso de divisas es crucial para la economía del país austral, que enfrenta una tensión en el mercado cambiario tras la dura derrota electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.

El jueves, el peso cerró a 1475 unidades por dólar desde los 1366 pesos del cierre previo a los comicios.

