Argentina registra superávit fiscal primario equivalente a unos US$2.160 millones en enero

BUENOS AIRES, 18 feb (Reuters) - Argentina tuvo un superávit fiscal primario de 3,13 billones de pesos (unos US$2.160 millones) en enero, informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

El resultado financiero del primer mes del año alcanzó un positivo de 1,11 billones de pesos.

"El Ministerio de Economía continuará asegurando el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico y condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento de la economía argentina", reportó un comunicado oficial.

Agregó que "el orden fiscal ha permitido devolver recursos al sector privado, en la forma de baja de impuestos, por 2,5% del PIB desde el inicio de la actual administración".

Desde el Gobierno ultraliberal del presidente Javier Milei, quien asumió en diciembre de 2023, se pugna por un abrupto ajuste para sostener el 'déficit cero' para ayudar al crecimiento de la económica.

- Cambio a fin de mes: 1 dólar = 1.447 pesos

(Reporte de Jorge Otaola y Walter Bianchi)