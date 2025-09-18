Argentina registra superávit primario de 1,56 billones pesos en agosto

BUENOS AIRES, 18 sep (Reuters) - El Sector Público Nacional (SPN) de Argentina contabilizó en agosto un saldo primario positivo de 1,56 billones de pesos (unos US$1154 millones), dijo el jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

El resultado financiero del octavo mes del año mostró un superávit de 390.301 millones de pesos, agregó el funcionario.

De esta manera el acumulado de los primeros ocho meses de 2025 arrojó un primario de aproximadamente un 1,3% y un resultado positivo financiero de 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

"Frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos", sostuvo el funcionario.

"Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para estabilizar la macroeconomía y reducir la presión tributaria. Sólo en 2025, la devolución de recursos al sector privado por la eliminación del impuesto PAIS y la baja en derechos de exportación y aranceles de importación se estima en alrededor de 1,4% del PIB", añadió.

El presidente argentino Javier Milei, un economista de derecha radical, pugna por mantener un plan de "déficit cero" que ayude a estabilizar la economía y reducir la presión inflacionaria.

- Tipo de cambio fin agosto: 1 dólar = 1349 pesos

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)