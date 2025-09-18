Argentina registra superávit primario de $1560 millones en agosto
BUENOS AIRES, 18 sep (Reuters) - El sector público nacional (SPN) de Argentina contabilizó en agosto un saldo primario positivo de 1,56 billones de pesos (unos US$1154 millones), dijo el jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.
El resultado financiero del octavo mes del año mostró un superávit de 390.301 millones de pesos, agregó el funcionario.
De esta manera, el acumulado de los primeros ocho meses de 2025 mostró un superávit primario de aproximadamente 1,3% y un resultado positivo financiero de 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
El presidente argentino Javier Milei, un economista de derecha radical, pugna por mantener un plan de "déficit cero" que ayude a estabilizar la economía y reducir la presión inflacionaria.
- Tipo de cambio fin agosto: 1 dólar = 1349 pesos
(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)
