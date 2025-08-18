Argentina registra superávit primario de 1,75 billones de pesos en julio

BUENOS AIRES, 18 ago (Reuters) - El Sector Público Nacional (SPN) de Argentina registró en julio un saldo primario positivo de 1,75 billones de pesos (unos US$1273,2 millones), dijo el lunes el ministro de Economía.

El resultado financiero del séptimo mes del año mostró un déficit de 168.515 millones de pesos, agregó Luis Caputo en su cuenta social X.

El acumulado de los primeros siete meses de 2025 mostró un superávit primario de aproximadamente 1,1% y un resultado positivo financiero de 0,3% del PBI.

"El superávit primario se incrementó 41% en términos reales frente a igual mes de 2024, con ingresos totales que crecieron 2,8% interanual y gastos primarios que se redujeron 1,3% interanual", señaló el ministro Caputo.

El presidente libertario Javier Milei centra su política en mantener un "déficit cero" para estabilizar la economía.

- Para más información ver

- Tipo de cambio fin julio: 1 dólar = 1374 pesos (Reporte de Walter Bianchi y Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)