Argentina registra superávit primario de $2.130.000.000 en noviembre: Ministro de Economía

BUENOS AIRES, 16 dic (Reuters) - El Sector Público Nacional (SPN) de Argentina contabilizó en noviembre un saldo primario positivo de 2,13 billones de pesos (unos US$1.466 millones), dijo el martes el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante su cuenta social X.

El resultado financiero del undécimo mes del año mostró un superávit de 599,95 millones de pesos, agregó el funcionario.

De esta manera, el acumulado de los 11 meses de 2025 mostró un superávit primario de aproximadamente 1,7% y un resultado financiero positivo de 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El presidente argentino Javier Milei, un economista de derecha radical, pugna por mantener un plan de "déficit cero" que ayude a estabilizar la economía y reducir la presión inflacionaria.

- Tipo de cambio fin noviembre: 1 dólar = 1.451,5 pesos

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)