Argentina registra superávit primario de $823.925 millones de pesos en octubre

BUENOS AIRES, 17 nov (Reuters) - Argentina registró en octubre un saldo primario positivo de 823.925 millones de pesos (US$569 millones), dijo el lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta social X.

El resultado financiero del décimo mes del año mostró un superávit de 517.672 millones de pesos, agregó el funcionario.

De esta manera, el acumulado de los primeros 10 meses de 2025 mostró un superávit primario de aproximadamente 1,4% y un resultado positivo financiero de 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

- Tipo de cambio fin octubre: 1 dólar = 1.448 pesos

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Lucila Sigal y Hernán Nessi)