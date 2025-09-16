Argentina registrará superávit fiscal primario de 1,5% del PBI en 2026: proyecto presupuesto

BUENOS AIRES, 15 sep (Reuters) - Argentina terminará el 2026 con un superávit fiscal primario de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y del 0,3% en el resultado después del pago de deuda, según el proyecto de ley de presupuesto enviado el lunes por el presidente Javier Milei al Congreso.

El Gobierno estima que el tipo de cambio terminará el 2026 a 1423 pesos por dólar, mientras que la inflación se desacelerará a 10,1% anual desde el 24,5% en 2025.

La tercera economía más grande de América Latina crecerá 5% en 2026 después de expandirse 5,4% en 2025, mientras que registrará un déficit de su balanza comercial por US$5751 millones, por encima del rojo por US$2447 millones a fines de este año, según el proyecto de ley.

(Reporte de Eliana Raszewski)